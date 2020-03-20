В Воронеже росгвардеец вернул потерявшегося пятилетнего мальчика родителям

20 Март 2020 2020-03-20T15:12:42+03:00

Малыш заигрался и ушел от взрослых слишком далеко

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В Воронеже сотрудник Росгвардии помог потерявшемуся мальчику вернуться к родителям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в пятницу, 20 марта. Росгвардеец заметил переходящего дорогу пятилетнего малыша в Ленинском районе города. Оказалось, что ребенок заигрался и ушел слишком далеко от взрослых. Сотрудник вызвал полицию.

Правоохранители успокоили ребенка и вернули родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU