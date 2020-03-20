В Воронеже из окна многоэтажки выпал 32-летний мужчина

20 Март 2020 2020-03-20T15:06:54+03:00

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В Воронеже из окна 17-этажного дома на улице Адмирала Чурсина выпал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в пятницу, 20 марта.

Инцидент произошел 16 марта рано утром. Горожанина спасти не смогли. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

- По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. Выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств случившегося,, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU