В Воронеже из окна многоэтажки выпал 32-летний мужчина
Спасти горожанина не смогли
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В Воронеже из окна 17-этажного дома на улице Адмирала Чурсина выпал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в пятницу, 20 марта.
Инцидент произошел 16 марта рано утром. Горожанина спасти не смогли. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
- По факту обнаружения тела мужчины проводится проверка. Выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств случившегося,, - прокомментировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU