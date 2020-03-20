В Воронежском заповеднике отменили экскурсии для групп с детьми из-за коронавируса
В Воронежском государственном биосферном заповеднике ввели ограничительные меры из-за коронавирусной инфекции.
Так, теперь в заповеднике отменено проведение запланированных экскурсий для групп с детьми, а также ограничено одновременное посещение экскурсионно-туристических объектов заповедника гражданами до 50 человек;
Помещения экскурсионно-туристических объектов будут проветривать после каждой экскурсии. Также раз в два часа там организуют дезинфекцию мест.
Напомним, в стационарах региона находится более 20 человек. Вирус Covid-19 нашли у двух, результаты остальных либо отрицательные, либо анализы еще выполняются
ИСТОЧНИК KP.RU