В Воронеже бомж украл из сумки мужчины портмоне с деньгами

20 Март 2020 2020-03-20T14:08:09+03:00

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В Воронеже задержали 22-летнего парня без определенного места жительства Его подозревают в краже портмоне у 43-летнего горожанина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 20 марта.

Оказалось, что воронежец выпивал в компании неизвестного. Затем мужчины пошли к автобусной остановке, мужчина зашел в маршрутку, а его новый знакомый ушел. Через некоторое время горожанин обнаружил, что у него украли портмоне с деньгами и картами и обратился в полицию.

Правоохранители вышли на подозреваемого. Задержанный признал вину и рассказал, что на остановке 22-летний парень заметил открытую сумку знакомого и украл вещь. Ущерб оценили в 17 тысяч рублей. Кроме того, оказалось, что вор находится в федеральном розыске за угон авто в Липецкой области.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU