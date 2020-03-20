2020-03-20T14:04:22+03:00
Происшествия

В Воронеже автомобилисты спасли девушку от падения с Чернавского моста

Она зачем-то перелезла через ограждение и так осталась стоять
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Очевидцы позвонили в службу спасенияОчевидцы позвонили в службу спасенияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 марта девушка зачем-то перелезла через перила Чернавского моста и осталась так стоять над гладью Воронежского водохранилища. Все это происходило примерно в 19.45. Какие цели были у нее? Неизвестно. Проезжающие мимо автомобилисты увидели эту картину, остановились и перетянули девушку обратно. После этого на место, к счастью, несостоявшегося ЧП вызвали спасателей и полицию.

В региональном ГУ МВД сообщили «КП-Воронеж», что проводится проверка по данному случаю. Девушке - 26 лет, она приехала из Поворинского района. После инцидента ее направили в спецучреждение для наблюдения у психиатра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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