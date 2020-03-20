2020-03-20T13:29:50+03:00
Происшествия

В Воронежской области мужчина накопил штрафов за превышение скорости на 30 тысяч рублей

Теперь нарушителя ждет суд
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель села Капканчиковые дворики Панинского района накопил задолженность по 41 административному материалу на сумму в 30 тысяч рублей. В основном штрафы выписывали за нарушение скоростного режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 20 марта.

На 51-летнего мужчину составили 30 административных материалов за неуплату штрафов по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ,Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже продают монету за 150 миллиардов рублей
В Воронеже будут судить банду из 20 наркоторговцев, торговавших «синтетикой» килограммами
«Где маски? Как быть с пожилыми родителями?»: с какими вопросами воронежцы обращаются на «горячую линию» по коронавирусу
В Воронеже росгвардеец вернул потерявшегося пятилетнего мальчика родителям
В Воронеже из окна многоэтажки выпал 32-летний мужчина
В Воронежском заповеднике отменили экскурсии для групп с детьми из-за коронавируса
В Воронеже бомж украл из сумки мужчины портмоне с деньгами
В Воронеже автомобилисты спасли девушку от падения с Чернавского моста
В Воронежской области мужчина накопил штрафов за превышение скорости на 30 тысяч рублей
В апреле стартуют прямые перелеты из Воронежа в Краснодар
В Воронежской области прекратятся помехи в телеэфире, вызванные солнечной интерференцией
Воронежцы зарабатывают на коронавирусе, продавая медицинские маски на улице
Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом
В Воронежской области браконьер заплатит 60 тысяч за убийство косули
Следователи просят домашний арест для подозреваемого во взятке бывшего вице-мэра Воронежа
В Воронежской области будут судить мужчину за пьяную резню в поезде
В Воронеже таможенники требовали денег с бизнесменов за «положительные» проверки
Воронежцев просят на каникулах учить с детьми телефоны службы спасения и правила обращения с огнем