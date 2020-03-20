В Воронежской области мужчина накопил штрафов за превышение скорости на 30 тысяч рублей

20 Март 2020 2020-03-20T13:29:50+03:00

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Житель села Капканчиковые дворики Панинского района накопил задолженность по 41 административному материалу на сумму в 30 тысяч рублей. В основном штрафы выписывали за нарушение скоростного режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 20 марта.

На 51-летнего мужчину составили 30 административных материалов за неуплату штрафов по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ,Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ на срок до 50 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU