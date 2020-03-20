В апреле стартуют прямые перелеты из Воронежа в Краснодар

20 Март 2020 2020-03-20T13:15:56+03:00

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С 26 апреля сеть авиакомпании «Азимут» готовится к выполнению регулярных рейсов по маршруту: Воронеж – Краснодар - Воронеж. Полетная программа продлится весь летний сезон, до 21 октября. Продажа билетов уже открыта.

Из Воронежа в Краснодар и обратно самолеты будут летать дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

- Посадка в столице Черноземья по расписанию в 12:30, обратный вылет – в 13:20. Время в полете 1 час 25 минут. На маршруте будут эксплуатироваться современные воздушные суда SSJ-100, с компоновкой в классе «эконом» – 100-103 пассажирских кресла, - уточнили в пресс-службе воронежского аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU