2020-03-20T13:09:54+03:00
Общество

В Воронежской области прекратятся помехи в телеэфире, вызванные солнечной интерференцией

Хотя в этом году и так немногие столкнулись с проблемами
Олег ИВАНОВ
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Заканчивается период солнечной интерференции - это явление в преддверии весеннего равноденствия, когда Солнце встает в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями. В этом положении электромагнитные волны Солнца перебивают сигналы со спутника. Сигнал мог пропадать на 5-20 минут.

Хотя в Воронежской области большинство жителей смотрит федеральные телеканалы исключительно в цифровом формате. Однако полностью избежать влияния Солнца невозможно, влияние можно только уменьшить. Так, если в 2019 года на горячую линию с проблемами из-за интерференции позвонили 1115 зрителей, то в 2020 году — 231 зритель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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