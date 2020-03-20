В Воронежской области прекратятся помехи в телеэфире, вызванные солнечной интерференцией
Заканчивается период солнечной интерференции - это явление в преддверии весеннего равноденствия, когда Солнце встает в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями. В этом положении электромагнитные волны Солнца перебивают сигналы со спутника. Сигнал мог пропадать на 5-20 минут.
Хотя в Воронежской области большинство жителей смотрит федеральные телеканалы исключительно в цифровом формате. Однако полностью избежать влияния Солнца невозможно, влияние можно только уменьшить. Так, если в 2019 года на горячую линию с проблемами из-за интерференции позвонили 1115 зрителей, то в 2020 году — 231 зритель.
ИСТОЧНИК KP.RU