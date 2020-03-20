Воронежцы зарабатывают на коронавирусе, продавая медицинские маски на улице

20 Март 2020 2020-03-20T13:05:40+03:00

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В Воронеже медицинские маски были в дефиците еще в конце января. А теперь из-за пандемии коронавируса найти их стало почти невозможно даже в онлайн-магазинах. Этим решили воспользоваться местные жители. Они начали торговать ими в центре города. Об этом сообщает интернет-портал «Новости Воронежа».

На перекрестке улиц Плехановской и Кольцовской вышла девушка с объявлением: «Многоразовые защитные маски, 250 рублей штука».

Внизу на них был указан телефон и сайт, где якобы можно узнать подробности. Но поисковик показывает, что такого ресурса не существует. Таким образом горожанка только разводит панику.

Напомним, накануне, 19 марта, в регионе зарегистрировали первые два случая заражения коронавирусной инфекцией. В больнице в Новой Усмани находятся мужчина и женщина, вернувшиеся из Польши.

Если вы не можете найти медицинскую маску, предлагаем вам сделать ее самостоятельно по нашей инструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU