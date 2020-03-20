2020-03-20T13:21:03+03:00
Общество

Сбербанк открыл горячую линию по вопросам работы бизнеса в связи с коронавирусом

Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 (время московское)
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Номер горячей линии — 8 (800) 200-34-40.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«В это непростое время для нас крайне важно поддержать наших клиентов, помочь им адаптироваться к работе в новых условиях. Открытая нами горячая линия предназначена для консультаций наших корпоративных клиентов по всем вопросам обеспечения деятельности предприятия в текущих условиях, например, это помощь в организации работы сотрудников в удаленном режиме, консультации по оформлению больничных листов, осуществление любых банковских операций.

Сбербанк оперативно реагирует на каждое изменение ситуации с коронавирусом. Наша задача — поддерживать высокий уровень сервиса в любых обстоятельствах. Большинство наших услуг и сервисов представлены удаленно в Сбербанк Бизнес Онлайн. Мы гарантируем, что нашим клиентам будут доступны все дистанционные банковские услуги с максимальной надежностью в полном объеме».

Банк предпринимает все возможные меры предосторожности и строго соблюдает санитарные нормы, чтобы обезопасить здоровье клиентов.

Также продолжает свою работу Центр корпоративных решений (ЦКР), специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка. Номера телефонов ЦКР: 0321 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов в сетях «Билайн», «Мегафон», «МТС», Tele2, Yota и СберМобайл на территории России); +7 495 6655 777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу сотового оператора).

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