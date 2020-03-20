В Воронежской области браконьер заплатит 60 тысяч за убийство косули

20 Март 2020 2020-03-20T12:20:58+03:00

У мужчины не было разрешения на охоту

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Новоусманский райсуд удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании с браконьера 60 тысяч рублей за незаконную охоту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.

В ноябре 2017 года местный житель убил самца европейской косули на охоте рядом с селом Моховым Аннинского района. При этом разрешение на добычу охотничьих ресурсов ему в соответствии с законом не выдавалось.

Браконьера привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). Но мужчина добровольно не спешил платить штраф, поэтому деньги с него взыскали через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU