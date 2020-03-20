В Воронежской области браконьер заплатит 60 тысяч за убийство косули
Новоусманский райсуд удовлетворил иск межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании с браконьера 60 тысяч рублей за незаконную охоту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области.
В ноябре 2017 года местный житель убил самца европейской косули на охоте рядом с селом Моховым Аннинского района. При этом разрешение на добычу охотничьих ресурсов ему в соответствии с законом не выдавалось.
Браконьера привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). Но мужчина добровольно не спешил платить штраф, поэтому деньги с него взыскали через суд.
ИСТОЧНИК KP.RU