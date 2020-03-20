Следователи просят домашний арест для подозреваемого во взятке бывшего вице-мэра Воронежа

20 Март 2020 2020-03-20T12:07:29+03:00

По версии силовиков, чиновник мог получить от директора одной из компаний 1,5 млн рублей

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Следователи направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для Алексея Антиликаторова, главы Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов (АИР). Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Ориентировочно заседание назначили на 20 марта 14.00.

Напомним, бывшего замглавы администрации Воронежа подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Известно, что силовики изъяли некие «доказательства, подтверждающие незаконную деятельность».

По версии следствия, в апреле 2018 года вице-мэр при посредничестве другого должностного лица получил от директора одной из компаний 1,5 млн рублей. Он, предположительно, помогал в выделении земельных участков под организацию ярмарок.

ИСТОЧНИК KP.RU