В Воронежской области будут судить мужчину за пьяную резню в поезде

20 Март 2020 2020-03-20T12:06:28+03:00

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В Воронежской области житель будут судить жителя Тверской области, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в купейном вагоне пассажирского поезда сообщением «Москва - Анапа» в ноябре 2019 года. Во время отправления состава со станции Россошь пьяный мужчина ударил своего соседа кухонным ножом в горло.

Но потерпевший активно сопротивлялся, поэтому удар стал не смертельным. К тому же в конфликт вмешались другие пассажиры и медики. Они разняли драку, а затем оказали мужчине необходимую помощь.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Тверчанин полностью признал вину и раскаялся. Теперь ему грозит до 11 лет лишения свободы. Дело направили в Воронежский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU