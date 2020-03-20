В Воронежской области будут судить мужчину за пьяную резню в поезде
В Воронежской области житель будут судить жителя Тверской области, которого обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Инцидент произошел в купейном вагоне пассажирского поезда сообщением «Москва - Анапа» в ноябре 2019 года. Во время отправления состава со станции Россошь пьяный мужчина ударил своего соседа кухонным ножом в горло.
Но потерпевший активно сопротивлялся, поэтому удар стал не смертельным. К тому же в конфликт вмешались другие пассажиры и медики. Они разняли драку, а затем оказали мужчине необходимую помощь.
По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Тверчанин полностью признал вину и раскаялся. Теперь ему грозит до 11 лет лишения свободы. Дело направили в Воронежский областной суд.
ИСТОЧНИК KP.RU