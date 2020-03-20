С помощью ключей от дома воронежец попытался открыть чужой автомобиль

20 Март 2020 2020-03-20T11:28:27+03:00

Пока не совсем понятно, по какой статье мужчине придется ответить.

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В Ленинском районе мужчина попытался залезть в чужой автомобиль. Нелепое преступление заметили другие воронежцы и позвонили в правоохранительные органы. Оказалось, что «взломщик» пытался взломать личинку замка «ВАЗ-2141» ключами от собственного дома.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили угонщика - 34-летний воронежец явно был пьян. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Правда, не совсем понятно, по какой статье мужчине придется ответить.

ИСТОЧНИК KP.RU