2020-03-20T11:23:38+03:00
Общество

В Воронеже снова побит температурный рекорд

День 19 марта оказался самым теплым за всю историю наблюдений
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронежском гидрометцентре рассказали о новом температурном рекорде. Его зафиксировали 19 марта.

- Самым теплым этот день был еще при СССР – в 1990 году. Тогда столбик термометра достиг отметки в 14 градусов. А вчера он поднялся до +15,2, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

Напомним, эта аномально теплая весна принесла уже шесть температурных рекордов. Первый был установлен 5 марта – +13,4. Это сразу на три градуса больше, чем предыдущий, который был зафиксирован в 1995 году. Потом были сразу два рекорда подряд – 8 и 9 марта. В женский праздник зафиксировали 16,3 градуса (ранее рекорд 2002 года был равен +12,7). 9 марта было чуть попрохладнее - +15,5 градусов. Ранее самым теплым этот день был в 2016 году - +12,8.

Еще два рекорда были установлены 10 и 11 марта. 10-го температура поднялась до 19,4 градусов. До этого самым температурный рекорд был установлен в 2016 году – +11. 11 марта столбик термометра поднялся до 14 градусов. Ранее самым теплым был этот день в 2014 году - +12,8.

Напомним, что ближайшие выходные, напротив, будут холодными, может даже выпасть сильный снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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