Воронежцев просят на каникулах учить с детьми телефоны службы спасения и правила обращения с огнем

20 Март 2020 2020-03-20T11:30:35+03:00

Не позволяйте детям даже в шутку играть с огнем. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

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Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района МЧС России обратился к воронежцам, чьи дети сейчас находятся на длительных вынужденных каникулах в связи с распространением коронавируса.

Спасатели просят, по возможности, не оставлять своих чад надолго одних и обращать внимание на то, чем они развлекаются на каникулах.

- Спички, зажигалки храните в недоступных для детей местах, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района. - Не допускайте даже шуточных игр детей с огнём.

А пока есть свободное время, повторите вместе с детьми правила пожарной безопасности и действия во время пожара. Ребенок должен знать наизусть телефоны 101 или 112.

Еще спасатели рекомендуют научить ребенка самостоятельно действовать в чрезвычайных ситуациях. Как можно быстрее покинуть опасное помещение, не тратя время на спасение имущества. Оповестить о случившемся взрослых и позвонить в пожарную охрану.

ИСТОЧНИК KP.RU