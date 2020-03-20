Воронежцев просят на каникулах учить с детьми телефоны службы спасения и правила обращения с огнем
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района МЧС России обратился к воронежцам, чьи дети сейчас находятся на длительных вынужденных каникулах в связи с распространением коронавируса.
Спасатели просят, по возможности, не оставлять своих чад надолго одних и обращать внимание на то, чем они развлекаются на каникулах.
- Спички, зажигалки храните в недоступных для детей местах, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Ленинского района. - Не допускайте даже шуточных игр детей с огнём.
А пока есть свободное время, повторите вместе с детьми правила пожарной безопасности и действия во время пожара. Ребенок должен знать наизусть телефоны 101 или 112.
Еще спасатели рекомендуют научить ребенка самостоятельно действовать в чрезвычайных ситуациях. Как можно быстрее покинуть опасное помещение, не тратя время на спасение имущества. Оповестить о случившемся взрослых и позвонить в пожарную охрану.
ИСТОЧНИК KP.RU