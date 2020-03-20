Под Воронежем автомобилистка на «Лексус RX 400» сбила 18-летнюю девушку

20 Март 2020 2020-03-20T10:41:51+03:00

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 111 ДТП Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Как сообщают в полиции, девушка-пешеход шла не по переходу

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36-летняя жительница Воронежа на автомобиле «Лексус RX 400» сбила 18-летнюю девушку - та переходила проезжую часть не по пешеходному переходу. ДТП случилось 19 марта примерно в 19.40 в Рамонском районе.

Автомобилистка проезжала 496 км автодороги М-4 «Дон», когда случилась авария, она ехала в направлении Москвы.

- Пострадавшую девушку с различными травмами доставили в медучреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за сутки зарегистрировано 111 ДТП, из них в областном центре – 88, на федеральных трассах - 3, в районах области – 20. В 3 ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU