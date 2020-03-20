В Воронеже на выходных резко похолодает и может выпасть много снега

20 Март 2020 2020-03-20T09:57:56+03:00

В начале недели есть вероятность, что он покроет землю достаточно плотным слоем

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В Воронежском гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни. Март в Воронежской области еще считается климатической зимой. И на выходных она даст о себе знать.

- Сейчас наша область находится на фронтальном разделе между холодом и теплом. Возникает вихрь, циклон, несущий обильные осадки, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В ночь на воскресенье может выпасть снег, а в понедельник из-за отрицательной температуры ночью и нулевой днем он может покрыть землю достаточно плотным слоем. Затем на будущей неделе ожидаем потепление – до 5-8 градусов днем.

В ночь на субботу, 21 марта, северо-западный ветер поменяется на западный. Будет пасмурно при нуле градусов. Днем температура поднимется до +9, солнце по-прежнему не выйдет из-за туч.

Ночью в воскресенье, 22 марта, подует северо-восточный ветер. Синоптики прогнозируют -1 градус и снег. Днем он перейдет в дождь при +2. Также обещают достаточно сильные порывы ветра – 8-13 м/c.

В ночь на понедельник, 23 марта, при -4 градусах снова пойдет снег. Днем северо-восточный ветер сменится на северный, его порывы будут достигать 9-14 м/c. При нуле градусов продолжится снег. Зато ослабнет ветер – до 5-10 м/c.

Ночью во вторник, 24 марта, метеорологи ожидают мороз до -5 градусов. Снег закончится только днем. Наконец-то будет временами выглядывать из-за туч солнце. И резко потеплеет – до +5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU