В Воронеже выставили на продажу часть военно-исторического комплекса «Чижовские казармы»

20 Март 2020 2020-03-20T08:53:11+03:00

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На сайте мэрии опубликовали постановление о конкурсе по продаже объекта культурного наследия регионального значения, расположенного по адресу: ул. Краснознаменная, 105. Речь идет о части военно-исторического комплекса «Чижовские казармы». Ожидается, что частный хозяин отремонтирует его и приспособит для современного использования.

«Здание Офицерского клуба Романовской слободы» - это нежилое помещение площадью 631,7 кв. м. Начальная цена за этот дом - чуть боле 5 миллионов рублей. Будущему владельцу, если такой найдется, придется соблюдать особый режим использования земель в границах охранной зоны объекта культурного наследия. Тот же ремонт невозможен без обследования здания. А проектную документацию нужно будет представить уже к марту 2022 года.

Отметим, что казармы возвели с 1910 по 1914 год для двух кавалерийских полков. В 1921 году в казармах был сформирован и размещен 23-й стрелковый запасной полк, которым командовал Аркадий Гайдар. По словам краеведов и архитекторов, это интересный градостроительный объект - пример архитектуры военного комплекса.

К слову, в 2014 году спокойно снесли историческое здание - дом из комплекса «Чижовские казармы» (ул. Краснознаменная, 103), находящийся с 2001 года в перечне выявленных объектов культурного наследия регионального значения, а значит, состоящий под госохраной.

ИСТОЧНИК KP.RU