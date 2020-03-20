2020-03-20T08:25:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 20 марта 2020-го: в стационарах более 20 человек

Вирус Covid-19 нашли у двух, результаты остальных либо отрицательные, либо анализы еще выполняются
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Иван МАКЕЕВ
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О двух подтвержденных случаях коронавируса в Воронежской области сообщили медики 19 марта. Речь идет о 23-летней гражданке Украины, сейчас она живет в Польше, и 36-летнем воронежце. 15 марта они вернулись из-за границы, на следующий день их госпитализировали в инфекционные боксы Новоусманской районной больницы.

Еще двух людей, которые путешествовали вместе с ними по Европе также изолировали. Их анализы не подтвердили наличие коронавирусной инфекции.

По данным на 19 марта, за сутки с признаками ОРВИ госпитализировали еще восемь человек. Двое прибыли из Испании, еще двое - с Кубы, по одному - из Иордания/ОАЭ, Италии, Португалии и Австрии. Состояние всех пациентов удовлетворительное.

Выписано домой 16 человек, в стационарах находятся 24: в ОДКБ №2 - шесть, в Новоусманской районной больнице - девять, в Борисоглебской РБ - один, в Лискинской райбольнице - один, Центр ВИЧ/СПИД - семь.

Согласно решению правительства, все вернувшиеся из-за границы должны сообщить о себе в поликлинику по месту жительства и получить больничный. За две недели самоизоляции человеку выплатят пособие в размере среднего заработка.

Ранее областные власти приняли решение о приостановлении общественной культурной деятельности. С 19 марта в воронежских театрах, музеях, библиотеках, а также в филармонии и ВКЗ приостанавливается проведение любых мероприятий. Спектакли и концерты будут переноситься на другие дни.

В школах Воронежа и области продлили каникулы до 30 марта. И это как минимум - рассматривается и дальнейшее продление этого незапланированного отдыха для мальчишек и девчонок.

Воронежская епархия также утвердила новые правила поведения в храмах в связи с коронавирусом. Так, под запретом целование креста. Священнослужители будут использовать одноразовые салфетки и посуду, чаще дезинфицировать все предметы.

Воронежские ЗАГСы попросили молодоженов проводить скромные свадьбы. На церемонии регистрации брака советуют звать не больше 20 гостей. Другие торжественные мероприятия учреждения временно приостановили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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