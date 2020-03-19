"Сказки с оркестром" в Воронеже из-за коронавируса перенесли на осень
Пока встречи с Григорием Сиятвиндой, Ольгой Будиной и Аленой Бабенко в процессе договоренностей
Ольга Будина приедет в Воронеж осенью.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В связи с закрытием культурных учреждений в Воронеже до 10 апреля из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, большинство репертуарных и гастрольных событий перенесли.
В частности, в Воронежском концертном зале на осень перенесены три вечера в рамках цикла "Сказки с оркестром" - встречи с Григорием Сиятвиндой (с 14 апреля), Ольгой Будиной (с 19 мая) и Аленой Бабенко (с 25 мая). Точные даты пока неизвестны, их согласовывают. Но все билеты будут действительны на новые даты.
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ИСТОЧНИК KP.RU