2020-03-19T21:58:31+03:00
Коронавирус Covid-19

"Сказки с оркестром" в Воронеже из-за коронавируса перенесли на осень

Пока встречи с Григорием Сиятвиндой, Ольгой Будиной и Аленой Бабенко в процессе договоренностей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ольга Будина приедет в Воронеж осенью.Ольга Будина приедет в Воронеж осенью.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В связи с закрытием культурных учреждений в Воронеже до 10 апреля из-за мер по предотвращению распространения коронавируса, большинство репертуарных и гастрольных событий перенесли.

В частности, в Воронежском концертном зале на осень перенесены три вечера в рамках цикла "Сказки с оркестром" - встречи с Григорием Сиятвиндой (с 14 апреля), Ольгой Будиной (с 19 мая) и Аленой Бабенко (с 25 мая). Точные даты пока неизвестны, их согласовывают. Но все билеты будут действительны на новые даты.

Что в Воронеже отменили из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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