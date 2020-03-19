Закрывшиеся из-за коронавируса музеи и библиотеки приглашают воронежцев посетить их он-лайн

19 Март 2020 2020-03-19T21:54:27+03:00

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Из-за мер по предотвращению распространения коронавируса в Воронеже закрыты все театры, музеи, филармония, ВКЗ, библиотеки.

Но чтобы не лишать воронежцев возможности познания в области культуры и искусства, культурные учреждения планируют выстраивать новые связи с посетителями через онлайн-ресурсы. Воронежские музеи уже предлагают онлайн-мероприятия.

Литературный музей имени Никитина на сайте приглашает воронежцев познакомиться с презентациями действующих выставок. Также можно послушать аудио-рассказы на разные темы и совершить виртуальные туры по подразделениям музея: зданию Мещанской управы, дому-музею Никитина, музею-квартире Мордасовой, музею-усадьбе Веневитинова. Также литературный иузей предлагает посетить и онлайн-выставки «По законам жизненной правды. Русская действительность начала ХХ века глазами Елизаветы Милицыной» и «Максим Горький и Воронеж».

Краеведческий музей предлагает виртуальные туры по основной экспозиции музея и дому-музею Дурова.

Дворцовый комплекс Ольденбургских приглашает совершить виртуальный тур по объекту «Свитский корпус».

Библиотека имени Никитина открыла удаленный доступ с домашних компьютеров к следующим сервисам: электронный каталог, электронная библиотека, электронная доставка документов, виртуальная справка, продление книг on-line, виртуальные выставки, интернет, сводный каталог библиотек Воронежа, интернет-проекты библиотеки. Публичный центр правовой информации "Никитинки" с 19 марта по 10 апреля предлагает удаленную услугу по юридическому консультированию. Для получения правовой помощи необходимо подключиться к скайпу: nikitinka1864.

Воронежские театры совместно с порталом «Культура.РФ» прорабатывают возможности, показа театральных постановок он-лайн, в том числе в соцсетях. Кстати, первым об этом подумала дирекция Никитинского театра.

- По опыту коллег из независимого театра ARTиШОК (Алматы, Казахстан) мы при закрытии театров постараемся перейти в режим онлайн-трансляций спектаклей, если это технически станет возможным, - отметили в Никитинском.

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ИСТОЧНИК KP.RU