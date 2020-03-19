2020-03-19T20:27:53+03:00
Звезды

В Воронеже из-за коронавируса перенесли творческий вечер Игоря Губермана

Новая встреча с поэтом запланирована на октябрь
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Из-за запрета на культурные мероприятия в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса в Воронеже перенесли гастроли всех исполнителей. Тем более артистов, приезжающих из других стран. В связи с этим 31 марта не состоится творческий вечер Игоря Губермана (он живет в Израиле). Новую встречу с поэтом, автором знаменитых «гариков» (афористичных и сатирических четверостиший), назначили на 16 октября.

Стихи Губермана не печатались в советских издательствах, но ходили в народе на «листочках» по всей стране в течение всех "застойных" лет, как своеобразное проявление современного фольклора - их знали наизусть, не ведая, кто автор. Из-за своей острой сатиры он был осужден на пять лет лагерей. В нечеловечески трудных условиях ухитрился написать десятки новых «гариков» и собрать материал для автобиографической книги прозы "Прогулки вокруг барака". Отбыв срок наказания, в 1984 году Игорь Губерман вернулся в Москву. Но вскоре был вынужден уехать в Израиль. Лучше других о жизни и творчестве поэта написал Александр Городницкий: «Поэзия Игоря Губермана – явление во многом уникальное!».

Воронежцы услышат его грустные и смешные, добрые и непримиримые, полные горьких раздумий и жизнелюбия, «гарики» 16 октября в ВКЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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