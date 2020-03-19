2020-03-19T19:38:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Один из воронежских кинотеатров из-за коронавируса ограничил количество посетителей

В один зал не продают больше 50 билетов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежский кинотеатр «Максимир» в рамках принятия мер по предотвращению распространения коронавируса принял решение ограничить количество зрителей на своих показах.

- Мы ограничили количество реализуемых билетов до 50 на один кинозал. Кассиры и администраторы предлагают зрителям билеты с оставлением 1-2 свободных мест слева и справа от зрителя, - сообщила дирекция кинотеатра.

Кроме того, в кинотеатре «Максимир» увеличили интервалы между сеансами до 30 минут - для проветривания и более тщательной уборки кинозала с применением дезинфицирующих средств. Проводится обработка ручек и поверхности кресел антибактериальными средствами. Также проводится дезинфекция дверных ручек, стульев и столов баров и кафе, а также в местах общего пользования. Увеличен воздухообмен в помещениях кинотеатра - в фойе, кинозалах, местах общего пользования.

Дирекция просит воздержаться от посещения кинотеатра зрителей с симптомами гриппа и ОРВИ, а также зрителей, вернувшихся из заграничных поездок, в первую очередь из стран группы риска (Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, США, Китай, Иран, Южная Корея) менее чем 14 дней назад.

Напомним, два кинотеатра – в ТРЦ «Арена» и «Синемапарк» в Центре Галереи Чижова - до 10 апреля приостановили свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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