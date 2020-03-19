2020-03-19T18:24:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже из-за коронавируса перенесли Вербатимфест

Форум документального театра для подростков пройдет теперь осенью
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Команда форума Вербатимфест 2020 перенесла его из-за мер по сдерживанию распространения коронавируса. Напомним, второй фестиваль документального театра для подростков планировался в последних числах апреля.

- Нами принято решение о переносе фестиваля на осень 2020 года. Мы тщательно формировали программу, восемь месяцев проводился образовательный арт-кластер, где прекрасные ребята имели возможность получить знания в области документального искусства по направлениям: театр, кино, фотография, хореография. Наш арт-кластер не прекратит свою работу, и на фестивале осенью мы представим вашему вниманию то, что ребята реализовали по своим направлениям в творческих мастерских. Мы увидимся осенью обязательно, а до этого времени разработаем и реализуем еще большое количество разных креативных и образовательных проектов внутри нашего фестиваля! - отметили организаторы.

Напомним, большинство фестивалей перенесли на осень, у некоторых пока не определен срок переноса. Читайте что еще перенесли или отменили из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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