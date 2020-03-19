В Воронеже после погони задержали угонщика "девятки"

19 Март 2020 2020-03-19T16:42:00+03:00

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18 марта 20-летний воронежец не смог найти свою "девятку", которую накануне вечером припарковал на Ленинском проспекте, 68.

На следующий день наряд патрульных заметил в переулке Ольховый автомобиль ВАЗ-21093 схожий по описанию с недавно угнанной машиной. Увидев приближающихся полицейских, находившийся за рулем ВАЗ-21093 попытался скрыться. После небольшой погони он бросил автомобиль на улице Циолковского и пытался убежать, но его задержали сотрудники полиции.

25-летний парень объяснил свой поступок желанием покататься. За угон ему грозит до пяти лет заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU