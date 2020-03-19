В Воронежской области из-за коронавируса приостановили рассмотрение дел в судах

19 Март 2020 2020-03-19T16:26:20+03:00

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С 19 марта по 10 апреля в Воронежской области, как и в целом по России, приостановили рассмотрение судебных дел. Не всех – продолжат разбирать дела о мере пресечения, о защите интересов детей или человека, признанного недееспособным, в случае отказа его законного представителя от врачебной помощи, необходимой для спасения жизни, а также не требующие участия сторон (упрощенное производство).

Кроме того, приостановили личный прием граждан (так же, как и в мэрии и районных управах Воронежа), а также ограничили доступ людям, не участвующим в судебных процессах.

Заявления и жалобы можно направлять через раздел «Обращения граждан» официального сайта суда или на его официальную электронную почту, а также обычной почтой.

Процессуальные документы могут быть направлены в электронном виде через личный кабинет пользователя, созданный в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда, или опять же по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU