2020-03-19T16:26:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области из-за коронавируса приостановили рассмотрение дел в судах

Правда, есть и исключения – когда требуется безотлагательное решение
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 19 марта по 10 апреля в Воронежской области, как и в целом по России, приостановили рассмотрение судебных дел. Не всех – продолжат разбирать дела о мере пресечения, о защите интересов детей или человека, признанного недееспособным, в случае отказа его законного представителя от врачебной помощи, необходимой для спасения жизни, а также не требующие участия сторон (упрощенное производство).

Кроме того, приостановили личный прием граждан (так же, как и в мэрии и районных управах Воронежа), а также ограничили доступ людям, не участвующим в судебных процессах.

Заявления и жалобы можно направлять через раздел «Обращения граждан» официального сайта суда или на его официальную электронную почту, а также обычной почтой.

Процессуальные документы могут быть направлены в электронном виде через личный кабинет пользователя, созданный в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального сайта суда, или опять же по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже из-за коронавируса отменили штрафы за неоплату парковки еще на две недели
В Воронеже после погони задержали угонщика "девятки"
Заразившиеся коронавирусом воронежцы вернулись накануне из Польши
В Воронежской области из-за коронавируса приостановили рассмотрение дел в судах
В Воронежской области подтвердили два случая заражения коронавирусом
В Воронежской области заработал канал оперативного штаба по коронавирусу
Детской школе искусств присвоили имя худрука «Воронежских девчат»
Молодежь Воронежской области сможет попробовать свои силы в законотворчестве
В Воронеже власти рассказали, что собираются делать с канализационным потопом на Шишкова
В Воронеже временно отменили личный прием граждан в мэрии и управах районов
За 29 тыс руководительница лаборатории превратила низкосортные семечки в высококачественные
В Воронежской области ревнивца, убившего подругу, посадили на девять лет
Воронежские УК обрабатывают подъезды многоэтажек от коронавируса
В Воронеже задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Воронеже поймали серийных автоворов
В Воронеже за сутки с подозрениями на коронавирус госпитализировали восемь человек
В Воронежской области инспекторы ГИБДД не дали опрокинуться грузовику с прицепом
В Воронеже мошенник лишил мужчину 225 тысяч рублей
Спортивные стартапы воронежских бизнесменов могут поддержать на федеральном уровне
Гастрольные спектакли в Воронеже перенесли на май и ноябрь
В Воронеже ищут новых жертв работодателей, не заплативших зарплату на 135 тысяч рублей
Покупать квартиру или подождать