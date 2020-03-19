2020-03-19T16:31:18+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области заработал канал оперативного штаба по коронавирусу

Его можно увидеть в «Яндекс.Чатах»
Юрий КОЗЛОВ
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В региональном правительстве сообщили о создании канала в «Яндекс.Чатах», на котором уже размещают свежую информацию по коронавирусу. Туда можно попасть по этой ссылке. На данный момент последний пост на этом ресурсе – о том, сколько жителей Воронежской области госпитализированы с подозрением на эту заразу. Также там размещены сведения о вынужденной отмене различных мероприятий и о переговорах с торговыми сетями в целях недопущения дефицита продуктов.

Напомним, по состоянию на данный момент случаев коронавируса в Воронежской области не обнаружили. Наш земляк, велогонщик Игорь Боев, у которого это заболевание подтвердилось, проходит курс лечения в госпитале столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. В то же время с подозрением на коронавирус за минувшие сутки в нашей области госпитализировали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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