2020-03-19T15:48:38+03:00
Звезды

Детской школе искусств присвоили имя худрука «Воронежских девчат»

Мероприятие приурочили к 75-летию Юрия Романова
Ярослав ИВАНОВ
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Детской школе искусств № 5, которая расположена в Воронеже на Ленинском проспекте, 207, присвоили имя народного артиста РФ Юрия Романова. Композитор, художественный руководитель ансамбля «Воронежские девчата» ушел из жизни в декабре 2015 года. На днях его 75-летие отметили памятным концертом в филармонии, где песни композитора исполнили кроме «Воронежских девчат» народная артистка России Екатерина Молодцова, творческие коллективы ДШИ №5, преподавал Юрий Романов. Имя композитора тесно связано не только с песенным искусством, но и с инструментальными аранжировками. Школа поддерживает его творческое наследие, воспитывая в своих учениках любовь к народной культуре и знакомя воронежцев с творчеством композитора на своих отчетных концертах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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