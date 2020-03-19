Детской школе искусств присвоили имя худрука «Воронежских девчат»

19 Март 2020 2020-03-19T15:48:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Детской школе искусств № 5, которая расположена в Воронеже на Ленинском проспекте, 207, присвоили имя народного артиста РФ Юрия Романова. Композитор, художественный руководитель ансамбля «Воронежские девчата» ушел из жизни в декабре 2015 года. На днях его 75-летие отметили памятным концертом в филармонии, где песни композитора исполнили кроме «Воронежских девчат» народная артистка России Екатерина Молодцова, творческие коллективы ДШИ №5, преподавал Юрий Романов. Имя композитора тесно связано не только с песенным искусством, но и с инструментальными аранжировками. Школа поддерживает его творческое наследие, воспитывая в своих учениках любовь к народной культуре и знакомя воронежцев с творчеством композитора на своих отчетных концертах.

ИСТОЧНИК KP.RU