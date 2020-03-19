2020-03-19T15:21:39+03:00
Общество

Молодежь Воронежской области сможет попробовать свои силы в законотворчестве

законотворчестве Стартовал приём заявок для участия в пятнадцатом всероссийском конкурсе «Моя законотворческая инициатива»
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Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.Фото: пресс-служба Воронежской областной Думы.
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В нашем регионе конкурс проходит при поддержке Воронежской областной Думы и регионального Молодежного парламента.

Конкурс проводится для привлечения инициативной молодежи к государственному управлению через участие в законотворческой деятельности. А также в целях выявления, отбора и поддержки наиболее перспективных молодежных проектов для дальнейшей подготовки законодательных инициатив. В проекте могут принять участие активные граждане в возрасте от 14 до 30 лет, которые стремятся к законотворческой деятельности.

– Подобные конкурсы могут стать для неравнодушной, инициативной воронежской молодежи бесценным опытом (а в дальнейшем и вполне реальным социальным лифтом), послужить основой проектов, которые принесут ощутимую пользу государству, совершенствованию его нормативно-правовой базы. Очень важно сегодня предоставить молодым людям инициативу, в том числе и в вопросах нормотворчества. Современной России нужно молодое поколение, которое будет понимать степень ответственности за развитие своей малой родины и страны, и видеть результат своего непосредственного участия в созидательных процессах, – отметил председатель Воронежской областной Думы, член президиума Генсовета «Единой России», секретарь Воронежского регионального отделения Партии Владимир Нетёсов.

Конкурс «Моя законотворческая инициатива», учрежденный в ознаменование 100-летия образования Государственной Думы России, в текущем году проводится уже в 15-й раз. В этот раз он посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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