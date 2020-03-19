2020-03-19T15:18:45+03:00
Общество

В Воронеже власти рассказали, что собираются делать с канализационным потопом на Шишкова

Там никак не могут поменять старое насосное оборудование
Юрий КОЗЛОВ
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Канализационный гейзер возникает с пугающей регулярностью.Канализационный гейзер возникает с пугающей регулярностью.Фото: "Типичный Воронеж".
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В очередной раз прорвалась канализация на дороге на улице Шишкова. 19 марта вонючий поток бьет ключом недалеко от дома № 142.

- Специалисты работают там, где произошел прорыв, - рассказали в мэрии Воронежа. – Это бесхозный участок, где сильно устарело насосное оборудование. Когда оно ломается, канализация не идет, как ей полагается, под землей, а находит новую дорогу. В недалекой перспективе здесь установят новое оборудование. А пока как временное решение проблемы будут использовать погружной насос, который направит потоки с неприятным запахом в нужное русло. Обращаемся также с жильцам с призывом не кидать посторонние предметы в канализацию. Такие действия также могут привести к подобному результату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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