2020-03-19T15:34:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже временно отменили личный прием граждан в мэрии и управах районов

Сделали это из-за угрозы распространения коронавируса
Юрий КОЗЛОВ
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Когда Вадим Кстенин проведет новый личный прием, пока неясно.Когда Вадим Кстенин проведет новый личный прием, пока неясно.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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Личный прием граждан в мэрии и управах районов приостановили, сообщили в мэрии Воронежа. Сделали это до тех счастливых времен, когда нормализуется ситуация с коронавирусом. Однако можно обращаться в электронную приемную на сайте мэрии либо по почте (394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 10). Туда можно пересылать документы по вашей проблеме.

Напомним, как любят говорить суеверные люди, крайний прием мэр Воронежа Вадим Кстенин провел в середине февраля. По одной из жалоб, надо сказать, уже была проведена работа – вдоль лесополосы между улицами Мордасовой и Владимира Невского появились фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU

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