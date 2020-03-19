В Воронеже временно отменили личный прием граждан в мэрии и управах районов

19 Март 2020 2020-03-19T15:34:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Личный прием граждан в мэрии и управах районов приостановили, сообщили в мэрии Воронежа. Сделали это до тех счастливых времен, когда нормализуется ситуация с коронавирусом. Однако можно обращаться в электронную приемную на сайте мэрии либо по почте (394018, г.Воронеж, ул.Плехановская, 10). Туда можно пересылать документы по вашей проблеме.

Напомним, как любят говорить суеверные люди, крайний прием мэр Воронежа Вадим Кстенин провел в середине февраля. По одной из жалоб, надо сказать, уже была проведена работа – вдоль лесополосы между улицами Мордасовой и Владимира Невского появились фонари.

ИСТОЧНИК KP.RU