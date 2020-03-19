За 29 тыс руководительница лаборатории превратила низкосортные семечки в высококачественные

19 Март 2020 2020-03-19T14:50:10+03:00

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В Воронеже двоих представителей разных фирм обвиняют в коммерческом подкупе.

В конце 2019 года два предприятия заключили договор поставки семян подсолнечника. Руководитель лаборатории фирмы, закупившей семечки, выявила низкое качество приобретенного сырья. Вместо того, чтобы поставить в известность свое руководство, 42-летняя дама решила обогатиться. Она обсудила сложившуюся ситуацию с 61-летним представителем фирмы-поставщика. И подельники решили завысить качественные показатели семян подсолнечника в акте лаборатории - за денежное вознаграждение в размере 29 500 рублей.

Подозреваемых задержали, им грозит срок за коммерческий подкуп.

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ИСТОЧНИК KP.RU