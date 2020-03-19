В Воронежской области ревнивца, убившего подругу, посадили на девять лет
В Лискинском районном суде вынесли приговор 44-летнему ревнивцу. В ноябре 2019 года мужчина в гостях у знакомого приревновал свою 37-летнюю сожительницу и зверски ее избил. Женщина умерла.
Ревнивца задержали. Он уверял, что не хотел убивать. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».
Суд постановил: отправить мужчину на девять лет в колонию строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить матери погибшей женщины 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней.
ИСТОЧНИК KP.RU