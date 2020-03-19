Воронежские УК обрабатывают подъезды многоэтажек от коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T14:34:20+03:00

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Управляющие компании Воронежа с 19 марта начали проводить дезинфекцию подъездов с помощью обеззараживающих средств для профилактики распространения коронавируса.

- Теперь ручки дверей в местах общегопользования, поручни, кнопки лифтов и домофонов тщательно протирают обеззараживающим составом, - рассказали «КП-Воронеж» в пресс-центре ЖКХ. - Полы в подъездах также начали мыть с использованием дезинфицирующих средств.

Пока обработка производится по текущим графикам уборки мест общего пользования. В будущем, если в Воронеже появятся случаи заболевания коронавирусом, обработку будут проводить ежедневно.

фото пресс-центра ЖКХ

В офисах приема жильцов также проводится обработка дверных ручек, кнопок лифтов, выключателей, поручней и столов. Для сотрудников УК приобрели маски и бесконтактные инфракрасные термометры. Последним ежедневно перед началом рабочего дня измеряют температуру всем, но в первую очередь тем, кто контактирует с большим количеством людей.

- Напоминаем, что все жилищно-коммунальные вопросы,собственники квартир МКД могут решить не выходя из дома, позвонив покруглосуточному многоканальному телефону УК ГК «ПИК-Комфорт»: (473) 200-8-300, - рассказали в пресс-центре.

ЗНАЙ!

В каких УК проводят дезинфекцию

АО "УК ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА"

АО "УК ЛЕВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА"

АО "УК СОВЕТСКОГО РАЙОНА"

АО "УК ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА"

ООО "РЭК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

ООО "УК МАСТЕР"

ОАО "УК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"

ООО "УК РАЙДЕЗ ЖКХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА"

АО "УК КОМИНТЕРНОВСКОГО РАЙОНА"

ООО "РЭК КОМФОРТ"

ООО "РЭК ЖИЛИЩНОЕ ЕДИНСТВО"

ООО УК "РЭП-101"

ООО "УК "СТАНДАРТ СИТИ"

ООО "РЭК Жилищное СОДРУЖЕСТВО"

ООО УК "ЖИЛУЮТ"

ООО УК «КомСервис»

ООО УК "Городок"

ООО "УК РЭК № 22"

ООО УК "КБУ"

ООО УК «СервисКомфорт»

ООО УК «Сервис-Эксперт»

ООО УК «Сфера-ЖКХ»

ИСТОЧНИК KP.RU