В Воронеже задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Сотрудникам Росгвардии не понравилось поведение прохожего
Изменить размер текста:
В столице Черноземья по горячим следам задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.
18 марта сотрудникам вневедомственной охраны, находившимся на маршруте патрулирования в Ленинском районе, показался подозрительным прохожий. При виде патрульного автомобиля мужчина резко изменил направление движения и попытался скрыться. Его задержали.
Выяснилось, что 53-летний мужчина ранее был судим за мошенничество, его уже более двух недель разыскивает УФСИН России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU