В Воронеже задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

19 Март 2020 2020-03-19T14:23:42+03:00

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В столице Черноземья по горячим следам задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

18 марта сотрудникам вневедомственной охраны, находившимся на маршруте патрулирования в Ленинском районе, показался подозрительным прохожий. При виде патрульного автомобиля мужчина резко изменил направление движения и попытался скрыться. Его задержали.

Выяснилось, что 53-летний мужчина ранее был судим за мошенничество, его уже более двух недель разыскивает УФСИН России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU