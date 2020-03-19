В Воронеже поймали серийных автоворов

19 Март 2020 2020-03-19T13:36:08+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей.

В марте в отделы полиции сразу несколько воронежцев заявили о кражах из их авто.

Оперативники установили, что воры действовали одинаково: ночью во дворах многоквартирных домов вскрывали салоны припаркованных отечественных автомобилей и крали в основном аккумуляторы и автомагнитолы. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 25 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали, в отделе полиции ранее судимый 23-летний воронежец и его 25-летний знакомый из Пензенской области признались, что сдавали похищенное в пункты приема металла и ломбарды. Часть похищенного имущества изъяли при обысках.

В настоящий момент установлена причастность подозреваемых к совершению шести краж.

ИСТОЧНИК KP.RU