В Воронеже поймали серийных автоворов
В Воронеже задержали подозреваемых в совершении серии краж из автомобилей.
В марте в отделы полиции сразу несколько воронежцев заявили о кражах из их авто.
Оперативники установили, что воры действовали одинаково: ночью во дворах многоквартирных домов вскрывали салоны припаркованных отечественных автомобилей и крали в основном аккумуляторы и автомагнитолы. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 25 тысяч рублей.
Подозреваемых задержали, в отделе полиции ранее судимый 23-летний воронежец и его 25-летний знакомый из Пензенской области признались, что сдавали похищенное в пункты приема металла и ломбарды. Часть похищенного имущества изъяли при обысках.
В настоящий момент установлена причастность подозреваемых к совершению шести краж.
ИСТОЧНИК KP.RU