В Воронежской области инспекторы ГИБДД не дали опрокинуться грузовику с прицепом

19 Март 2020 2020-03-19T13:25:41+03:00

Эти борисоглебские инспекторы ГИБДД всегда могут помочь в трудную минуту. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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Борисоглебские гаишники - майор Павел Щербатых и старший лейтенант Дмитрий Кобозев – помогли водителю грузовика, застрявшему на федеральной трассе.

18 марта старшие инспекторы ГИБДД, следящие за порядком на дороге «Каспий», обратили внимание на «МАН» с прицепом. Грузовик стоял на обочине, опасно накренившись в сторону кювета.

Гаишники поговорили с водителем – 46-летним жителем Тамбовской области. Он рассказал, что ехал со стороны Тамбова в Волгоград, и на машине сломалась воздушная система подвески. По счастливой случайности «МАН» ничего не перевозил, иначе бы опрокинулся.

Полицейские выяснили, есть ли эта запчасть в ближайших торговых точках. Менеджеры ответили, что ее можно доставить со склада, но не раньше чем через 30 дней. Тогда инспекторы помогли водителю снять с грузовика пришедшую в негодность деталь и отвезли ее в Борисоглебск в токарную мастерскую. Там сотрудники предприятия сделали точную копию. Вернувшись к фуре, госавтоинспекторы помогли водителю установить ее .

Шофер поблагодарил отзывчивых полицейских и снова пустился в дорогу.

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ИСТОЧНИК KP.RU