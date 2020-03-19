2020-03-19T13:08:46+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенник лишил мужчину 225 тысяч рублей

Аферист действовал по старой схеме: выпытал персональные данные, представившись сотрудником банка
Юрий КОЗЛОВ
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33-летний житель Железнодорожного района пришел в полицию и рассказал, как его облапошил незнакомец, звонивший по телефону. Для стражей порядка история мужчины новостью не стала. Мошенник действовал по уже казалось бы давно всем известной схеме. А вот поди ж ты – до сих пор работает.

Аферист представился работником банка, борющимся с хакерами, якобы желавшими воровать деньги у собеседника. И заявил ему, что вклад лучше перевести на другой, безопасный счет. Мужчина поверил, перечислил 225 тысяч рублей по указанным реквизитам. Ну и конечно, телефон «благодетеля» замолчал.

Всего 18 марта полицейские зарегистрировали 17 мошенничеств. Добычей аферистов стали в общей сложности 1,3 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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