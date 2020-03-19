2020-03-19T13:02:00+03:00
Общество

Спортивные стартапы воронежских бизнесменов могут поддержать на федеральном уровне

Центр поддержки предпринимательства начал цикл, посвященный развитию проектов МСП в спортивной сфере
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В региональном центре «Мой бизнес» 17 марта прошла сессия «Meeting Point - sport, business, talk». Встречу устроили специально для представителей малого и среднего предпринимательства, чтобы они смогли пообщаться с ведущими федеральными и региональными экспертами.

Инициатором такого диалога выступило АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области» совместно с АНО «Спортивная страна» и Межведомственным проектным офисом.

Механизм господдержки работает

- Основная наша задача - помочь лучшим воронежским стартапам выйти на федеральный уровень. При идеальной модели авторы инновационных идей могут получить гранты на развитие. Важно привлекать федеральные средства в регион на развитие смелых начинаний в том числе с точки зрения развития спортивной отрасли в нашей области. Центр поддержки предпринимательства прорабатывает программу, направленную на развитие бизнеса в спорте. Этот год должен стать для нас переломным как в развитии инфраструктуры, так и в целом всей сферы услуг. Воронежская область несомненно обладает большим потенциалом в спортивной отрасли, - подчеркнул Андрей Демидов, директор центра «Мой бизнес» в Воронеже.

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Игорь Немов , секретарь экспертного совета Министерства спорта России, рассказал участникам встречи о «болевых» точках, которые требуют максимальных усилий для того, чтобы спортивный бизнес начал реально жить. Например, чтобы идеи взращивались была создана акселерационная программа - социальный институт поддержки стартапов. Воронежские предприниматели также могут участвовать в ней.

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