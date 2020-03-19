2020-03-19T12:58:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Гастрольные спектакли в Воронеже перенесли на май и ноябрь

Билеты действительны
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Ситуация с коронавирусом обвалила гастрольную жизнь Воронежа. Областные власти запретили все репертуарные и привозные спектакли и концерты в театрах и ВКЗ.

- По сути ничего не отменяется - просто переносится на другие даты, билеты будут действительны на них, - сообщили организаторы.

В частности, в ВКЗ переносятся следующие спектакли:

«Мужчина нарасхват» - на май, дату объявят в ближайшее время.

«Косметика врага» - на 18 мая.

«Шальные деньги» - на 12 ноября.

«Брачный капкан» - на 17 ноября.

Если вы решили вернуть деньги за билеты на перенесенные мероприятия, нужно написать заявление о возврате, которое будет рассмотрено в течении 10 дней на условиях публичной Оферты. ООО «КАССИР.РУ Воронеж» осуществляет возврат билетов (+7 (473) 257-58-01).

Читайте полный список отмен и переносов Что в Воронеже отменили из-за коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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