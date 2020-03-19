В Воронеже ищут новых жертв работодателей, не заплативших зарплату на 135 тысяч рублей

19 Март 2020 2020-03-19T12:55:20+03:00

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В региональном Следственном комитете заинтересовались работой ООО «МАЛЫШАНДИЯ». Эта организация зарегистрирована на улице Маршака в доме № 18. В открытых источниках заявлено, что деятельность ее заключается в розничной торговле игрушками.

Сотрудники силового ведомства выясняют, почему четырем работникам этой организации более дваух месяцев не платили зарплату. Из-за этого накопились долги на 135 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности» (до трех лет лишения свободы).

В Следственном комитете не исключают, что в компании задолжали и другим работникам. Поэтому в силовом ведомстве предлагают обратиться всем сотрудникам ООО «МАЛЫШАНДИЯ», недополучившим зарплату, обратиться в следственный отдел по Советскому району: ул. Домостроителей, дом № 8. Можно также связаться с заместителем руководителя Йовдий Юрием Дмитриевичем по номеру: 8-910-241-27-60. Тогда у вас появится шанс вернуть деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU