2020-03-19T12:55:20+03:00
Происшествия

В Воронеже ищут новых жертв работодателей, не заплативших зарплату на 135 тысяч рублей

За это безобразие сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В региональном Следственном комитете заинтересовались работой ООО «МАЛЫШАНДИЯ». Эта организация зарегистрирована на улице Маршака в доме № 18. В открытых источниках заявлено, что деятельность ее заключается в розничной торговле игрушками.

Сотрудники силового ведомства выясняют, почему четырем работникам этой организации более дваух месяцев не платили зарплату. Из-за этого накопились долги на 135 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности» (до трех лет лишения свободы).

В Следственном комитете не исключают, что в компании задолжали и другим работникам. Поэтому в силовом ведомстве предлагают обратиться всем сотрудникам ООО «МАЛЫШАНДИЯ», недополучившим зарплату, обратиться в следственный отдел по Советскому району: ул. Домостроителей, дом № 8. Можно также связаться с заместителем руководителя Йовдий Юрием Дмитриевичем по номеру: 8-910-241-27-60. Тогда у вас появится шанс вернуть деньги.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже поймали серийных автоворов
В Воронеже за сутки с подозрениями на коронавирус госпитализировали восемь человек
В Воронежской области инспекторы ГИБДД не дали опрокинуться грузовику с прицепом
В Воронеже мошенник лишил мужчину 225 тысяч рублей
Спортивные стартапы воронежских бизнесменов могут поддержать на федеральном уровне
Гастрольные спектакли в Воронеже перенесли на май и ноябрь
В Воронеже ищут новых жертв работодателей, не заплативших зарплату на 135 тысяч рублей
Покупать квартиру или подождать
В Воронеже штрафы придут только тем водителям, кто не оплатил парковку 19 марта и позже
Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС сделают маневренным
В Воронеже спасли котенка, который просидел на дереве 3 дня
Малые реки Воронежской области могут включить в программу по восстановлению биоресурсов
В Воронежской области мужчина забрал себе три тысячи, забытые в банкомате
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть пешехода
В Воронежской области водитель ВАЗа, обгоняя грузовик, насмерть сбил мужчину
В Воронеже пенсионерка оказалась не нужна сыну и попала в приют
В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт ДиДюЛи на 13 июня
В Сирии нашли место гибели воронежского Героя России Романа Филипова
В Воронеже из-за коронавируса отменили представления цирка "5 континентов"
Из-за коронавируса лидер "Рамштайна" Тилль Линдеманн не приедет в Воронеж
В Воронеже сфотографировали, как медики в противовирусной экипировке госпитализируют молодую пару
В деле бывшего вице-мэра Воронежа фигурирует взятка в 1,5 млн рублей
В Воронеже возбудили уголовные дела на мошенников из юридического бюро
В Воронеже из-за коронавируса до 10 апреля закрыли все театры, музеи, библиотеки, филармонию и ВКЗ
В Воронежском зоопарке пожилой медведь Умка вышел на первую прогулку после зимы
В Воронеже ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца
В школах Воронежа и области официально продлили каникулы до конца месяца