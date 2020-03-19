2020-03-19T12:23:33+03:00
Общество

Покупать квартиру или подождать

Стоит ли ждать падения цен на новостройки: купить квартиру сегодня или отложить до лучших времен
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Этими вопросами задаются сегодня многие.

После обрушения цен на нефть 10 марта 2020 года и последующего резкого роста курса доллара некоторые аналитики начали прогнозировать падение цен на новостройки, проводя аналогию с обрушением цен на нефть в 2014 году. Такая аналогия абсолютно неуместна и даже некомпетентна считает руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Кирилл Холопик.

Эксперт отмечает, что достаточно длительный период 2014 - 2018 гг. было значительное перепроизводство новостроек. На рынок выводилось намного больше квартир, чем продавалось. Это перепроизводство стало причиной банкротства более 600 застройщиков, остановки строительства почти 200 тысяч квартир, а также многочисленных случаев срыва запланированного срока ввода домов.

Строительная отрасль довольна инертна. Процесс с момента получения земельного участка и разработки документации до ввода объекта в эксплуатацию занимает довольно длительный период, как правило, не менее двух лет. Поэтому застройщики, в стремлении вернуть вложенные деньги, продолжали в большом количестве выводить на рынок новые проекты, несмотря на падение продаж.

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