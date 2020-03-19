2020-03-19T11:51:50+03:00
Общество

Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС сделают маневренным

На энергоблоке №6 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС (НВ АЭС) стартует проект по проверке эффективности эксплуатации энергоблока в режиме маневрирования мощностью или т.н. режиме слежения за нагрузкой
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Это позволит АЭС еще эффективнее использовать свой ресурс, подстраиваясь под нужды электросети и участвуя в регулировании нагрузки единой энергосистемы страны.

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Соответствующее положительное экспертное заключение выдал Ростехнадзор после тщательного изучения подготовленных НВ АЭС документов, которые обосновывают безопасность использования такого режима на энергоблоке №6.

Опытная эксплуатация энергоблока №6 НВ АЭС в режиме маневренности начнётся сразу после завершения оформления соответствующих изменений в условиях действия лицензии на его эксплуатацию.

Сейчас энергоблок №6 НВ АЭС готовят к работе в режиме суточного регулирования мощности, который предусматривает несколько различных изменений мощности энергоблока в течение суток в зависимости от требований энергосети.

«В ходе опытной эксплуатации будет исследовано изменение мощности в диапазонах 96-71-96% и 96-46-96% от номинальной мощности, проверена работа всех задействованных систем и оборудования, отработаны алгоритмы управления и работы персонала, апробированы решения по минимизации скачков тепловой нагрузки топлива и оптимизации ведения водно-химического режима», - рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации 4-ой очереди Нововоронежской АЭС Игорь Гусев.

По итогам проведенной работы и рассмотрения отчетных документов в Ростехнадзоре, будет принято решение о возможности эксплуатации энергоблока №6 Нововоронежской АЭС в суточном графике несения нагрузки с учетом апробированных в ходе опытной эксплуатации решений.

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Полученные данные также будут использованы для последующего внедрения маневренных режимов в проекты энергоблоков ВВЭР-ТОИ - сооружаемых энергоблоков Курской АЭС-2 и проектируемых энергоблоков АЭС «Пакш II» (Венгрия), что должно повысить конкурентоспособность новых проектов, сооружаемых по дизайну Госкорпорации «Росатом».

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

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