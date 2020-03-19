В Воронеже спасли котенка, который просидел на дереве 3 дня

19 Март 2020 2020-03-19T11:51:50+03:00

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В Воронеже неравнодушные местные жители спасли котенка, который провел на дереве целых три дня. Удивительную историю горожане рассказали в соцсети.

Маленькую кошку подбросили на остановку, где постоянно проживают бездомные собаки. Какое-то время животное находилось там, но никто не обращал на него внимания. В итоге псы загнали кроху на дерево, где она три дня боролась за жизнь на холодном ветру без еды и воды.

В итоге малышку заметила неравнодушная горожанка Анна. Она заказала автовышку, которая обошлась ей в 3,5 тысячи рублей, и спасла кошечку. Большую часть денег женщине удалось вернуть при помощи сбора пожертвований в соцсетях. После этого местная жительница пролечила животное от обезвоживания, откормила, а теперь ищет ей новый дом.

- Ей совсем некуда идти. Вернуть обратно - верная смерть. Капочка - так назвали ее - безмерно ласковая девочка, все время тарахтит и жмется к людям. Была однозначно домашняя и в ужасе от того, что снова окажется на улице, где вообще не представляет как выживать, - рассказывает Анна.

Калочку в скором времени простерилизуют. Ей четыре месяца. Если вы хотите обзавестись верным другом, позвоните по телефону, который указан в посте в соцсети.

Спасение котенка.

ИСТОЧНИК KP.RU