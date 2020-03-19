2020-03-19T11:51:50+03:00
Общество

В Воронеже спасли котенка, который просидел на дереве 3 дня

Животного снимали с помощью автовышки
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже неравнодушные местные жители спасли котенка, который провел на дереве целых три дня. Удивительную историю горожане рассказали в соцсети.

Маленькую кошку подбросили на остановку, где постоянно проживают бездомные собаки. Какое-то время животное находилось там, но никто не обращал на него внимания. В итоге псы загнали кроху на дерево, где она три дня боролась за жизнь на холодном ветру без еды и воды.

В итоге малышку заметила неравнодушная горожанка Анна. Она заказала автовышку, которая обошлась ей в 3,5 тысячи рублей, и спасла кошечку. Большую часть денег женщине удалось вернуть при помощи сбора пожертвований в соцсетях. После этого местная жительница пролечила животное от обезвоживания, откормила, а теперь ищет ей новый дом.

- Ей совсем некуда идти. Вернуть обратно - верная смерть. Капочка - так назвали ее - безмерно ласковая девочка, все время тарахтит и жмется к людям. Была однозначно домашняя и в ужасе от того, что снова окажется на улице, где вообще не представляет как выживать, - рассказывает Анна.

Калочку в скором времени простерилизуют. Ей четыре месяца. Если вы хотите обзавестись верным другом, позвоните по телефону, который указан в посте в соцсети.

Спасение котенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже поймали серийных автоворов
В Воронеже за сутки с подозрениями на коронавирус госпитализировали восемь человек
В Воронежской области инспекторы ГИБДД не дали опрокинуться грузовику с прицепом
В Воронеже мошенник лишил мужчину 225 тысяч рублей
Спортивные стартапы воронежских бизнесменов могут поддержать на федеральном уровне
Гастрольные спектакли в Воронеже перенесли на май и ноябрь
В Воронеже ищут новых жертв работодателей, не заплативших зарплату на 135 тысяч рублей
Покупать квартиру или подождать
В Воронеже штрафы придут только тем водителям, кто не оплатил парковку 19 марта и позже
Инновационный энергоблок №6 Нововоронежской АЭС сделают маневренным
В Воронеже спасли котенка, который просидел на дереве 3 дня
Малые реки Воронежской области могут включить в программу по восстановлению биоресурсов
В Воронежской области мужчина забрал себе три тысячи, забытые в банкомате
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть пешехода
В Воронежской области водитель ВАЗа, обгоняя грузовик, насмерть сбил мужчину
В Воронеже пенсионерка оказалась не нужна сыну и попала в приют
В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт ДиДюЛи на 13 июня
В Сирии нашли место гибели воронежского Героя России Романа Филипова
В Воронеже из-за коронавируса отменили представления цирка "5 континентов"
Из-за коронавируса лидер "Рамштайна" Тилль Линдеманн не приедет в Воронеж
В Воронеже сфотографировали, как медики в противовирусной экипировке госпитализируют молодую пару
В деле бывшего вице-мэра Воронежа фигурирует взятка в 1,5 млн рублей
В Воронеже возбудили уголовные дела на мошенников из юридического бюро
В Воронеже из-за коронавируса до 10 апреля закрыли все театры, музеи, библиотеки, филармонию и ВКЗ
В Воронежском зоопарке пожилой медведь Умка вышел на первую прогулку после зимы
В Воронеже ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца
В школах Воронежа и области официально продлили каникулы до конца месяца