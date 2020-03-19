Малые реки Воронежской области могут включить в программу по восстановлению биоресурсов

19 Март 2020 2020-03-19T11:18:31+03:00

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Реализацию ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» обсудили в рамках выездного заседания Комитета Воронежской областной Думы по экологии и природопользованию.

Члены Комитета заявили, что существующая на сегодняшний день процедура возмещения ущерба водным биоресурсам хозяйствующими субъектами требует корректировки. Было отмечено, что практически все предприятия и организации, которые забирают воду для промышленных или сельскохозяйственных нужд из реки Дон, наносят серьезный ущерб водным биоресурсам. Согласно ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» хозяйствующие субъекты должны возмещать вред, который определяется в соответствии с таксами для исчисления размера, причиненного водным биоресурсам, утвержденными Правительством Российской Федерации, и методиками исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

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ИСТОЧНИК KP.RU