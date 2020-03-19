В Воронежской области мужчина забрал себе три тысячи, забытые в банкомате
Юноша, оставивший там купюры, обратился в полицию
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В полицию Богучара пришел 22-летний житель хутора Галиевка. Молодой человек рассказал, что 9 марта снял в банкомате наличные – три тысячи рублей, но забыл забрать деньги. А когда спохватился и вернулся, купюр уже не было.
Полицейские посмотрели записи видеокамер и заметили, что деньги взял мужчина в годах. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны задержали вора. Им оказался 58-летний житель Петропавловского района. Деньги вернут владельцу, а в отношении нечестного мужчины возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU