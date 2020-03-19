В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть пешехода

19 Март 2020 2020-03-19T10:35:12+03:00

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В среду, 18 марта, в 20.19 на 379 километре дороги «Курск-Саратов» 37-летний водитель «Додж-Караван», житель Поворино не успел затормозить перед пешеходом. Последовал сильный удар. Мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте. Личность погибшего пока не установили – на вид ему 40-45 лет.

Напомним, в тот же вечер в 21.13 в поселке Новохоперский 18-летний водитель ВАЗа, обгоняя грузовик, сбил насмерть шедшего по обочине дороги 35-летнего местного жителя.

Напомним, полицейские неоднократно советовали пешеходам, идущим вдоль дорог, надевать одежду со светоотражающими элементами. Ну и само собой водителям надо ехать осторожно, особенно в пределах населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU