2020-03-19T10:35:12+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть пешехода

ДТП случилось в Грибановском районе
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Полицейские устанавливают личность погибшего в Грибановском районе мужчины.Полицейские устанавливают личность погибшего в Грибановском районе мужчины.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В среду, 18 марта, в 20.19 на 379 километре дороги «Курск-Саратов» 37-летний водитель «Додж-Караван», житель Поворино не успел затормозить перед пешеходом. Последовал сильный удар. Мужчина получил тяжелые травмы и умер на месте. Личность погибшего пока не установили – на вид ему 40-45 лет.

Напомним, в тот же вечер в 21.13 в поселке Новохоперский 18-летний водитель ВАЗа, обгоняя грузовик, сбил насмерть шедшего по обочине дороги 35-летнего местного жителя.

Напомним, полицейские неоднократно советовали пешеходам, идущим вдоль дорог, надевать одежду со светоотражающими элементами. Ну и само собой водителям надо ехать осторожно, особенно в пределах населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Малые реки Воронежской области могут включить в программу по восстановлению биоресурсов
В Воронежской области мужчина забрал себе три тысячи, забытые в банкомате
Сбербанк поздравляет клиентов с праздником
В Воронежской области водитель иномарки сбил насмерть пешехода
В Воронежской области водитель ВАЗа, обгоняя грузовик, насмерть сбил мужчину
В Воронеже пенсионерка оказалась не нужна сыну и попала в приют
В Воронеже из-за коронавируса перенесли концерт ДиДюЛи на 13 июня
В Сирии нашли место гибели воронежского Героя России Романа Филипова
В Воронеже из-за коронавируса отменили представления цирка "5 континентов"
Из-за коронавируса лидер "Рамштайна" Тилль Линдеманн не приедет в Воронеж
В Воронеже сфотографировали, как медики в противовирусной экипировке госпитализируют молодую пару
В деле бывшего вице-мэра Воронежа фигурирует взятка в 1,5 млн рублей
В Воронеже возбудили уголовные дела на мошенников из юридического бюро
В Воронеже из-за коронавируса до 10 апреля закрыли все театры, музеи, библиотеки, филармонию и ВКЗ
В Воронежском зоопарке пожилой медведь Умка вышел на первую прогулку после зимы
В Воронеже ищут родственников погибшего во время Великой Отечественной войны красноармейца
В школах Воронежа и области официально продлили каникулы до конца месяца