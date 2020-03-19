2020-03-19T10:14:36+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель ВАЗа, обгоняя грузовик, насмерть сбил мужчину

ДТП случилось в поселке Новохоперский
Юрий КОЗЛОВ
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В среду, 18 марта, в 21.13 трагедия случилась на перекрестке улиц Урожайной и Первомайской рабочего поселка Новохоперский.

18-летний водитель ВАЗ-212140 пошел на обгон грузовика и сбил мужчину, шедшего с левой стороны дороги по обочине. Пешеход погиб до приезда скорой. Его личность установили. Это 35-летний местный житель. Полицейские выясняют, почему водитель пошел на такой рискованный маневр.

Всего 18 марта в Воронежской области зарегистрировали 112 ДТП, из них 84 – в Воронеже, 23 - в районах и пять – на федеральных трассах. В семи авариях двое погибли и пятеро получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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