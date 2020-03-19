В Воронеже пенсионерка оказалась не нужна сыну и попала в приют

19 Март 2020 2020-03-19T10:12:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Эта история случилась на улице Урицкого в среду, 18 марта. Девушка приехала на работу пораньше, к окну ее машины подошла бабушка. Она попросила ее довезти до дома, так как у нее сильно болят ноги. Выполнить просьбу сразу девушка не смогла. Посадила пожилую женщину в машину, и та рассказала ей свою грустную историю.

Оказалось, что бабушку выгоняет из дома племянница (живет она в квартире старшей сестры). Причем якобы живут за ее счет, а она сама вынуждена собирать милостыню. Пенсионерка сказала, что у нее есть сын, который разгружает вагоны на РЖД. И она приехал к нему в поисках защиты. Сына в итоге нашли, но он заявил, что у него своих проблем хватает, и мать к себе взять не может. Сам не знает, как с кредитами расплатиться.

Пожилую женщину отвезли в приют «Рассвет». На первый взгляд, она вполне адекватная. Что дальше делать, девушка не знает. Хорошее в этой истории только то, что до сих пор остались люди, которым не плевать на проблемы окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU